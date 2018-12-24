«Должна быть культура в отношении граждан к представителям власти»

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Резонансные законопроекты об автономном Рунете, наказании за «неуважение к власти» в сети и «недостоверную информацию» в СМИ «надо пообсуждать», заявила «Ъ» спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко. При этом она уже высказалась в поддержку поправок: фейковые новости «допускать нельзя», в отношении представителей власти «должна быть культура», а российскую часть интернета нужно «обезопасить от возможных кибератак».

Никто «не торопится принимать» законопроекты об автономном Рунете, наказании за неуважение к власти в Сети и «недостоверную информацию» в СМИ, заявила Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Ъ» на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Это «лишь проекты законов», которые «надо пообсуждать, провести широкую дискуссию, но с разных сторон», уточнила она. Спикер призвала не «набрасываться» на поправки «исходя из названия».

Напомним, в декабре группа парламентариев внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на изменение действующих правил распространения информации в интернете и СМИ. Поправки раскритиковали представители гражданского общества, а глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал предложения «плохо продуманными и антиконституционными».

Одна из инициатив грозит СМИ штрафами до 1 млн руб. за публикацию «недостоверной информации», предусмотрена также внесудебная блокировка сведений, которые Генпрокуратура сочтет противоправными. По словам Валентины Матвиенко, «нельзя допускать публикации фейковых новостей, которые могут повлиять на жизнь и безопасность людей».

Напечатали новость, и обрушились финансовые биржи. А потом сказать: я пошутил. Кто-то должен нести за это ответственность? Валентина Матвиенко спикер Совета федерации

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«Посмотрите, сколько у нас фейковых шуток о заложенных бомбах в универсамах, на железной дороге, в аэропортах, когда останавливаются рейсы, останавливаются поезда, выселяют всех граждан с мест общественного пребывания, какие потери несет бизнес, какие потери несет государство. А если через фейковые новости массовая паника начнется? Вы понимаете последствия всего этого?» — спросила Валентина Матвиенко.

Еще одна внесенная в Госдуму инициатива предусматривает наказание вплоть до 15 суток ареста для граждан, «выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ и органам власти». «Мы распространяем действующие нормы законодательства на интернет, потому что мы живем в другой реальности: интернет во многом — это СМИ, это площадка, которой пользуются миллионы граждан», — сказала госпожа Матвиенко. Она отметила, что «речь идет о продуманных осмысленных оскорблениях», и нужно исключить в законе возможность «толковать его расширительно».

Никто же не говорит, что запрещена критика. Но если оскорбляют, называют дебилом… должна быть культура в отношении граждан к представителям власти. Валентина Матвиенко спикер Совета федерации

Третья инициатива — о создании в России инфраструктуры, которая «обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. Как сообщал «Ъ», инициатива может повысить стоимость интернета для конечных пользователей и в целом ставит под угрозу его «функционирование на территории РФ».

Здесь, учитывая то, что сейчас происходит на международной арене, мы должны обезопасить российскую часть интернета от кибератак. Если отключат Россию от глобальной сети, понимаете последствия, которые могут быть? Это может быть очень серьезно для государства, если такое произойдет. Валентина Матвиенко спикер СФ

По словам спикера СФ, «задача законодателя в диалоге с обществом» — не допустить при приятии этого закона «нарушения прав и свобод человека».