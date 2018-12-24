Воронежский губернатор признал ошибкой выплату заму 23 окладов
Губернатор Воронежской области признал, что решение о выплате бывшему заму Юрию Агибалову «золотого парашюта» в виде 23 окладов (223,8 тыс. руб.) было его управленческой ошибкой.
Губернатор Воронежской области признал, что решение о выплате бывшему заму Юрию Агибалову «золотого парашюта» в виде 23 окладов (223,8 тыс. руб.) было его управленческой ошибкой.
«Это была ошибка двух людей: моя как управленца и Агибалова как человека, который выступил с такой инициативой. Выводы я, безусловно, сделал», — заявил губернатор. После поднявшегося скандала он обнаружил, что не так много людей готовы его поддерживать: с ситуацией ему пришлось справляться в одиночку. «Зато у меня появилась возможность принимать решения самостоятельно», — сказал Александр Гусев. Критику в свой адрес он назвал справедливой.
Напомним, Юрий Агибалов получил «золотой парашют» во время кратковременной отставки: 15 сентября он тайно от общественности покинул занимаемую должность, а уже через два дня восстановился в ней. Благодаря этому чиновник получил право на единовременную выплату в виде 23 окладов, а также доплату к пенсии в 75% заработка. После того как ситуация перешла в публичную плоскость, губернатор поспешил заявить, что возвращение Юрия Агибалова во власть было техническим — до формирования нового состава правительства. 8 октября господин Агибалов был официально уволен.
Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нельзя откровенно держать людей за дураков».
Андрей Прах, Воронеж