Воронежский губернатор признал ошибкой выплату заму 23 окладов

«Это была ошибка двух людей: моя как управленца и Агибалова как человека, который выступил с такой инициативой. Выводы я, безусловно, сделал», — заявил губернатор. После поднявшегося скандала он обнаружил, что не так много людей готовы его поддерживать: с ситуацией ему пришлось справляться в одиночку. «Зато у меня появилась возможность принимать решения самостоятельно», — сказал Александр Гусев. Критику в свой адрес он назвал справедливой.

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Ранее губернатор называл скандальные выплаты «абсолютно правильными» с точки зрения областного законодательства.

Напомним, Юрий Агибалов получил «золотой парашют» во время кратковременной отставки: 15 сентября он тайно от общественности покинул занимаемую должность, а уже через два дня восстановился в ней. Благодаря этому чиновник получил право на единовременную выплату в виде 23 окладов, а также доплату к пенсии в 75% заработка. После того как ситуация перешла в публичную плоскость, губернатор поспешил заявить, что возвращение Юрия Агибалова во власть было техническим — до формирования нового состава правительства. 8 октября господин Агибалов был официально уволен.

Прокуратура региона не нашла нарушений в скандальных выплатах.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нельзя откровенно держать людей за дураков».