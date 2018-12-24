Кабмин РФ ответил на слова Лукашенко о договоренности по налоговому маневру

Источник: РИА "Новости"

«Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе российского кабинета министров в связи со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о достижении договоренностей по компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром.

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В пресс-службе правительства подчеркнули, что «договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос». «Именно это сейчас и происходит», — добавили там.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ — мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным — ИФ) — решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», — сказал Лукашенко в понедельник на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Его слова приводит госагентство БелТА.