Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ле Пен меняет отношение всего ЕС насчет России и санкций
Сутенёр растрелял клиентов защищая проститутку в бане под Москвой
Курникова и Иглесиас умилили поклонников забавными танцами с детьми
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Украинцы оценили поведение Цимбалюка на пресс-конференции Путина
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В онкоцентре Блохина нашли трупы 10-летней давности
Антон Шипулин может закончить карьеру из-за проблем с сердцем
«Ливерпуль» страшен. Он выиграет премьер-лигу?
МИД ответил на просьбу сына Каддафи, адресованную Путину
Правила оплаты отопления в РФ изменятся
Собираемся в дорогу: 9 вещей (недорогих), незаменимых зимой
Лучшие автомобили 2018 года (фото)
6 главных тенденций рынка недвижимости
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
20:49 (мск), источник: Интерфакс

Кабмин РФ ответил на слова Лукашенко о договоренности по налоговому маневру

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — В Москве опровергли информацию из Минска о договоренностях по выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Еще раз хотим отметить, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе российского кабинета министров в связи со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о достижении договоренностей по компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром.

Читайте также
Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

В пресс-службе правительства подчеркнули, что «договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос». «Именно это сейчас и происходит», — добавили там.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ — мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным — ИФ) — решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», — сказал Лукашенко в понедельник на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Его слова приводит госагентство БелТА.

Читайте также:

Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае
В Индии женщина пришла домой после своей кремации
Латвиец на экскаваторе отобрал землю у Эстонии
Воронежский губернатор назвал выплату заму 23 окладов ошибкой
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Джейсон Момоа «испортил» молодоженам свадебную фотосессию
Как выглядит один из самых жутких парков Японии (фото)
Спорт
Антон Шипулин может закончить карьеру из-за проблем с сердцем Уроженец Тюмени — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга Германская Ассоциация технического надзора (TUV), изучив результаты 9 млн техосмотров, составила рейтинг надежности автомобилей
Кино
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро Актриса стала героиней очередного выпуска шоу «ОК на связи!», в котором ответила на вопросы пользователей соцсети о подготовке к роли робота и любви к пению
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Названы любимые районы богатых москвичей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Дети
Светикова подтвердила, что Агния Дитковските родила второго ребенка Актриса рассказала о взаимоотношениях с коллегой
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь