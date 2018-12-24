Трамп пожаловался, что перед Рождеством сидит в Белом доме совсем один

Источник: AP 2018

Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Трамп на намерен подписывать бюджет, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Президент решил не уезжать на свою виллу во Флориде на Рождество, а остаться в Вашингтоне, чтобы когда бюджет будет принят — сразу подписать его.

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«Я совсем один (бедный я) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ. В какой-то момент нежелание демократов договориться будет стоить нашей стране больше денег, чем стена на границе, о которой мы говорим. Безумие!» — написал Трамп.

За утро сочельника он написал уже десять твитов, включая этот, преимущественно критического содержания.

Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря. Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета. В ночь на 22 декабря истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.