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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пожаловался, что перед Рождеством сидит в Белом доме совсем один

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter, что сидит перед Рождеством один в Белом доме и ждет, когда демократы вернутся и договорятся о деньгах на строительство стены на границе с Мексикой.

Источник: AP 2018

Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Трамп на намерен подписывать бюджет, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Президент решил не уезжать на свою виллу во Флориде на Рождество, а остаться в Вашингтоне, чтобы когда бюджет будет принят — сразу подписать его.

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«Я совсем один (бедный я) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ. В какой-то момент нежелание демократов договориться будет стоить нашей стране больше денег, чем стена на границе, о которой мы говорим. Безумие!» — написал Трамп.

За утро сочельника он написал уже десять твитов, включая этот, преимущественно критического содержания.

Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря. Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета. В ночь на 22 декабря истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.

При этом время для достижения компромисса между ветвями власти еще есть — 24 и 25 декабря объявлены выходными, и в реальности отсутствие бюджета в министерствах начнет по-настоящему ощущаться только в первый рабочий день, 26 декабря.

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