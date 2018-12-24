Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ле Пен меняет отношение всего ЕС насчет России и санкций
Сутенёр растрелял клиентов защищая проститутку в бане под Москвой
Красный воздушный шарик помог девочке получить подарки от Санта-Клауса
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
6 главных тенденций рынка недвижимости
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Украинцы оценили поведение Цимбалюка на пресс-конференции Путина
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В онкоцентре Блохина нашли трупы 10-летней давности
Российский корабль у берегов Крыма вызвал панику западных СМИ
Памела Андерсон обратилась к Путину - СМИ
МИД ответил на просьбу сына Каддафи, адресованную Путину
Правила оплаты отопления в РФ изменятся
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
24 декабря, источник: ТАСС

Полиция подтвердила, что получила данные о возможной террористической угрозе в Барселоне

МАДРИД, 24 декабря. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д’Эсквадра) подтвердила, что получила сведения о возможной террористической угрозе в Барселоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник региональные правоохранительные органы.

Источник: AFP 2018

Некоторые испанские СМИ передавали, что Моссос д’Эсквадра разыскивает мужчину, который мог планировать атаку в Барселоне в ходе новогодних праздников. «Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе», — уточнили полицейские. При этом в полиции не стали комментировать, какие дополнительные меры безопасности приняты в связи с поступившей информацией. В Моссос д’Эсквадра добавили, что изучают полученные сведения.

Читайте также
В Барселоне в результате беспорядков пострадали более 60 человек

Ранее Госдепартамент через Twitter призвал проявлять «повышенную осторожность» в районе улицы Рамбла в Барселоне в ходе новогодних праздников. «Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — отметили в ведомстве.

По данным местной прессы, стражи порядка ведут поиск подданного Марокко, который намеривался устроить атаку. В каталонской столице повышены меры безопасности, усилено присутствие полиции в местах массового скопления людей.

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.

17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В ходе беспорядков в Барселоне задержаны 7 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
21 декабря© Ньюстюб
 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае
В Индии женщина пришла домой после своей кремации
Dow Jones рухнул до самого низкого показателя накануне Рождества
Латвиец на экскаваторе отобрал землю у Эстонии
Как выглядит один из самых жутких парков Японии (фото)
Воронежский губернатор назвал выплату заму 23 окладов ошибкой
Джейсон Момоа «испортил» молодоженам свадебную фотосессию
Спорт
Антон Шипулин может закончить карьеру из-за проблем с сердцем Уроженец Тюмени — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга Германская Ассоциация технического надзора (TUV), изучив результаты 9 млн техосмотров, составила рейтинг надежности автомобилей
Кино
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро Актриса стала героиней очередного выпуска шоу «ОК на связи!», в котором ответила на вопросы пользователей соцсети о подготовке к роли робота и любви к пению
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Названы любимые районы богатых москвичей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Дети
Светикова подтвердила, что Агния Дитковските родила второго ребенка Актриса рассказала о взаимоотношениях с коллегой
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь