Полиция подтвердила, что получила данные о возможной террористической угрозе в Барселоне

Некоторые испанские СМИ передавали, что Моссос д’Эсквадра разыскивает мужчину, который мог планировать атаку в Барселоне в ходе новогодних праздников. «Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе», — уточнили полицейские. При этом в полиции не стали комментировать, какие дополнительные меры безопасности приняты в связи с поступившей информацией. В Моссос д’Эсквадра добавили, что изучают полученные сведения.
Ранее Госдепартамент через Twitter призвал проявлять «повышенную осторожность» в районе улицы Рамбла в Барселоне в ходе новогодних праздников. «Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — отметили в ведомстве.
По данным местной прессы, стражи порядка ведут поиск подданного Марокко, который намеривался устроить атаку. В каталонской столице повышены меры безопасности, усилено присутствие полиции в местах массового скопления людей.
В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.
17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).