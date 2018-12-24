Полиция подтвердила, что получила данные о возможной террористической угрозе в Барселоне

Источник: AFP 2018

Некоторые испанские СМИ передавали, что Моссос д’Эсквадра разыскивает мужчину, который мог планировать атаку в Барселоне в ходе новогодних праздников. «Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе», — уточнили полицейские. При этом в полиции не стали комментировать, какие дополнительные меры безопасности приняты в связи с поступившей информацией. В Моссос д’Эсквадра добавили, что изучают полученные сведения.

Читайте также В Барселоне в результате беспорядков пострадали более 60 человек

Ранее Госдепартамент через Twitter призвал проявлять «повышенную осторожность» в районе улицы Рамбла в Барселоне в ходе новогодних праздников. «Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — отметили в ведомстве.

По данным местной прессы, стражи порядка ведут поиск подданного Марокко, который намеривался устроить атаку. В каталонской столице повышены меры безопасности, усилено присутствие полиции в местах массового скопления людей.

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.