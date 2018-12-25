В итогах голосования обнаружили технические неполадки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Отмена итогов второго тура выборов главы Приморского края 16 сентября повлияла на ход новой кампании, утверждают в движении «Голос»: «Процедуру выдвижения и преодоления “муниципального фильтра” вынуждены были заново проходить кандидаты, которые уже ее проходили». Фильтр не прошел самовыдвиженец Андрей Ищенко, который 9 сентября и 16 сентября участвовал в выборах в качестве кандидата КПРФ.

По мнению экспертов «Голоса», во Владивостоке 16 декабря зафиксированы «факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий». К такому выводу авторы доклада пришли, проанализировав протоколы КОИБ образца 2010 года. Они обнаружили, что часть документов отличается от стандартного вида протоколов — «отличается качество шрифта, метрика используемого шрифта, взаимное расположение отдельных блоков текста, размеры пробельных элементов, названия строк протоколов».

В протоколах, которые соответствуют стандартам, результаты главы Приморья Олега Кожемяко колеблются в районе 40−45%, его ближайшего конкурента — кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко — в районе 30−35%.

Там, где документы имеют признаки фальсификации, господин Кожемяко получил 70% и более, утверждают в «Голосе».

Напомним, на выборах 16 декабря в среднем по региону Олег Кожемяко набрал 61,88%, Андрей Андрейченко — 26,1%. В докладе даже приводятся формулы, которые, по мнению экспертов «Голоса», использовались для распределения голосов. Например, на участках, приписанных к Ленинской ТИК Владивостока, количество голосов за выдвиженца Партии роста Алексея Тимченко равно удвоенному числу голосов за представительницу партии «За женщин России» Розу Чемерис.

Участники движения «Голос» требуют от Центризбиркома провести проверку результатов подсчета голосов на участках с признаками фальсификаций, а также рекомендовать избиркому Приморского края подать в суд иски по отмене итогов голосования на 38 участках.

«В Приморье приехали самые опытные политтехнологи. Но способ фальсификации как раз можно выяснить, если добросовестно подойти к следственному эксперименту. Номера КОИБ известны, у них есть запоминающие устройства», — сказал «Ъ» член совета «Голоса» Андрей Бузин.

Напомним, что итоги второго тура выборов 16 сентября были признаны недействительными. «Кто там делал и что там делал с этими документами, с бюллетенями, кто копался в компьютерах, корректировал там всякие данные — до сих пор не установлено. Я очень надеялась, мы очень рассчитывали, что до проведения повторных выборов виновники фальсификаций будут найдены и наказаны», — констатировала на заседании ЦИКа 19 декабря глава ведомства Элла Памфилова. На следующий день она и ее заместитель Николай Булаев встречались с представителями «Голоса». Член совета движения Григорий Мельконьянц говорил тогда, в ЦИКе готовы подробно изучить информацию движения по КОИБ на декабрьских выборах.

Как заявил «Ъ» член ЦИКа Евгений Шевченко, «обсуждать доклад “Голоса” нужно после его публикации».