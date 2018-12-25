Трамп отметил прогресс в вопросе денуклеаризации Северной Кореи

Источник: AP 2018

«В канун Рождества провел брифинг с моей командой, занимающейся вопросами Северной Кореи. Достигнут прогресс», — написал президент в своем твиттере.

Он добавил: «Жду своего следующего саммита с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын — ИФ)».

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне в Сингапуре, по ее итогам северокорейский руководитель согласился на отказ КНДР от ракетно-ядерной программы в обмен на гарантии безопасности, снятие санкций и подписание мирного договора с США.

Вашингтон ранее объявил, что второй саммит может пройти в январе-феврале 2019 года.

Тем не менее, между сторонами продолжают сохраняться разногласия. Пхеньян требует от США смягчения санкционного режима после того, как КНДР приняла определенные меры в направлении выполнения сингапурских договоренностей, приступив к демонтажу ракетного и ядерного полигонов.