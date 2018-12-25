Трамп отметил прогресс в вопросе денуклеаризации Северной Кореи
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что ждет новой встречи с лидером КНДР.
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что ждет новой встречи с лидером КНДР.
«В канун Рождества провел брифинг с моей командой, занимающейся вопросами Северной Кореи. Достигнут прогресс», — написал президент в своем твиттере.
Он добавил: «Жду своего следующего саммита с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын — ИФ)».
Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне в Сингапуре, по ее итогам северокорейский руководитель согласился на отказ КНДР от
Вашингтон ранее объявил, что второй саммит может пройти в
Тем не менее, между сторонами продолжают сохраняться разногласия. Пхеньян требует от США смягчения санкционного режима после того, как КНДР приняла определенные меры в направлении выполнения сингапурских договоренностей, приступив к демонтажу ракетного и ядерного полигонов.
США настаивают, что отмена или смягчение санкций возможны только после полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи.