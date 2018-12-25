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13:06 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Трамп раздумывает об отставке Мнучина с поста министра финансов

ТАСС, 25 декабря. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки министра финансов Стивена Мнучина. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2018

По словам одного из них, дальнейшее пребывание Мнучина на этой должности может частично зависеть от того, насколько сильно будут снижаться основные индексы на американских рынках. Ранее Bloomberg информировал о том, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС США Джерома Пауэлла, так как не доволен решением центробанка в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в $4,1 трлн. Белый дом отверг утверждения о планах на увольнение Пауэлла, а сам Трамп, по словам главы аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни, считает, что не вправе это делать.

Теперь, отмечает агентство, недовольство главы государства переключилось на Мнучина. Представитель минфина в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию перенаправил Bloomberg в Белый дом. Администрация президента на запрос агентства пока не ответила.

Сейчас на американских рынках наблюдается стабильное снижение основных индексов. Как сообщил ранее агентству Bloomberg специалист по инвестициям аналитической компании Washington Crossing Advisors Чад Моргенлендер, снижение индексов вызвано сочетанием различных факторов, в частности опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики и планов ФРС США, которая на прошлой неделе в четвертый раз за год объявила о повышении базовой процентной ставки. Индексы, по оценке специалистов, могут продолжить снижение в том числе на фоне неопределенности перспектив заключения торговой сделки США и Китая, а также частичной приостановки работы американского правительства.

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