Bloomberg: Трамп раздумывает об отставке Мнучина с поста министра финансов

По словам одного из них, дальнейшее пребывание Мнучина на этой должности может частично зависеть от того, насколько сильно будут снижаться основные индексы на американских рынках. Ранее Bloomberg информировал о том, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС США Джерома Пауэлла, так как не доволен решением центробанка в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в $4,1 трлн. Белый дом отверг утверждения о планах на увольнение Пауэлла, а сам Трамп, по словам главы аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни, считает, что не вправе это делать.