Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
Решение связано с реакцией общества на повышение пенсионного возраста, подтвердил он.
Решение связано с реакцией общества на повышение пенсионного возраста, подтвердил он.
Презентацию и публичное обсуждение новой пенсионной накопительной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — пришлось отложить
«Вопрос с ИПК тоже подвис
План запустить ИПК в 2020 г. реалистичен, подчеркнул министр:
Мне кажется, что чем быстрее мы войдем в эту систему, тем это будет лучше. Ведь это практически добровольная система, и первый год вхождения никак не сказывается на участниках, желающих вступить в эту систему, ноль отчислений от зарплат.
Решение, когда именно вносить законопроект об ИПК, правительство пока не приняло, рассказал Силуанов. Но Минфин «на низком старте и готов в любой момент внести [документ] к обсуждению», добавил он.
По словам министра, ИПК не затрагивает интересы пенсионеров, он касается работающих россиян. В том варианте, который разработал кабмин, предполагается, что деньги граждан «никуда не будут централизоваться, будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели в период трудовой занятости, это деньги, которые могут наследоваться», отметил он. «Эти деньги будут работать на тех же граждан, которые их накопили. Это учет, контроль за ними и, главное, сохранность», — подчеркнул первый
О том, что публичное обсуждение системы ИПК отложено
Система ИПК призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. В ИПК их будет делать сам работник — по умолчанию взнос будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. При этом работник может сам определить размер взноса, в частности сохранить его нулевым.
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