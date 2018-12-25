Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Под ДНР произошел ожесточенный бой: ВСУ отступают и несут потери
Лучшие автомобили 2018 года (фото)
В сеть попали редкие фото младшего сына Майкла Джексона
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
6 главных тенденций рынка недвижимости
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Брошенный стакан и оскорбления: подробности скандала у Соловьева
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Анна Большова: как актриса вышла замуж за своего брата
Знаменитая в РФ актриса скончалась в 31 год
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
«Божественная Медведева исчезла»: что будет с чемпионкой
Выглядит пугающе натурально: фото людей, которых не существовало
Длина сна, при которой риск инфаркта выше на 41%
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга
Как выглядит «Смарт» с мотором в 2000 л.с. (видео)
Лукашенко объяснил свой отказ считать РФ братским государством
Арестован автор плана по надстройке хрущевок
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
11:10 (мск), источник: Ведомости

Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

Решение связано с реакцией общества на повышение пенсионного возраста, подтвердил он.

Источник: РИА "Новости"

Презентацию и публичное обсуждение новой пенсионной накопительной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Вопрос с ИПК тоже подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Надеемся, что сейчас страсти улягутся, ситуация сейчас определилась, мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально правительством сформулированы», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

План запустить ИПК в 2020 г. реалистичен, подчеркнул министр:

Мне кажется, что чем быстрее мы войдем в эту систему, тем это будет лучше. Ведь это практически добровольная система, и первый год вхождения никак не сказывается на участниках, желающих вступить в эту систему, ноль отчислений от зарплат.

Решение, когда именно вносить законопроект об ИПК, правительство пока не приняло, рассказал Силуанов. Но Минфин «на низком старте и готов в любой момент внести [документ] к обсуждению», добавил он.

Инфографика
Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

По словам министра, ИПК не затрагивает интересы пенсионеров, он касается работающих россиян. В том варианте, который разработал кабмин, предполагается, что деньги граждан «никуда не будут централизоваться, будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели в период трудовой занятости, это деньги, которые могут наследоваться», отметил он. «Эти деньги будут работать на тех же граждан, которые их накопили. Это учет, контроль за ними и, главное, сохранность», — подчеркнул первый вице-премьер.

О том, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на предложение повысить пенсионный возраст, рассказывали в сентябре источники «Интерфакса» и подтверждали источники «Ведомостей». Изначально Минфин рассчитывал запустить систему в 2019 г.

Система ИПК призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. В ИПК их будет делать сам работник — по умолчанию взнос будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. При этом работник может сам определить размер взноса, в частности сохранить его нулевым.

Накопления будут принадлежать не государству, как это предусмотрено законом сейчас, а человеку.

Читайте также:

Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года
Во время загрузки произошла ошибка.
12 декабря© Ньюстюб
 Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
Россияне захотели от власти уважения и честности
На Сицилии началось извержение Этны (видео)
На месте обрушения сопки в Хабаровском крае выявили аномалию
ВС РФ рассказал, когда можно покупать «шпионскую» технику
Юрист рассказал, за что можно посадить героев «Один дома-2»
Фанаты ЦСКА подверглись обыскам и задержаниям
Телецентр «Останкино» требует 164 млн рублей с «Первого канала»
Спорт
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе Мбаппе в 12-ти матчах чемпионата Франции забил 13 мячей и сделал 8 передач. Коутинью в 15-ти играх чемпионата Испании забил 4 гола
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Названы любимые районы богатых москвичей
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Популярные темы на «Детях»
Как отговорить от суррогатного материнства 243
неудачный салат 229
Лень. 172
"Раз, два, три - ёлочка гори!" © 171
Леди
Тест-драйв: как выглядит макияж с базой и без нее (фото) Визажисты всегда советуют использовать основу под макияж, но многие девушки игнорируют подобное правило, считая его лишним и занимающим много времени
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь