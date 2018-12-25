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14:10 (мск), источник: ТАСС

Более миллиарда пользователей соцсетей интересовались большой пресс-конференцией Путина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — По данным «Медиалогии», всего с 20 по 22 декабря пользователи оставили 584 тыс. сообщений, связанных с пресс-конференцией.

Источник: AP 2018

Более 1,1 млрд пользователей социальных сетей интересовались большой пресс- конференцией президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе компании «Медиалогия».

Всего с 20 по 22 декабря пользователи соцсетей оставили 584 тыс. сообщений, связанных с пресс-конференцией главы государства.

«Общий охват составил более 1,1 млрд пользователей. Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в социальных сетях», — отметили в компании.
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Больше всего в соцсетях интересовались ответом Путина на вопрос о своей женитьбе (38% от общей аудитории), его заявлением о пенсионных изменениях (29%) и интервью президента страдающей редким заболеванием семнадцатилетней Регине Парпиевой (7,5%). Также популярность в соцсетях получили слова Путина о том, что правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году (3,2%), и о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год (2,3%).

При проведении исследования «Медиалогия» учитывала сообщения в «Твиттере», «Вконтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Инстаграме», «Ютьюбе», «Телеграме», блогах и на форумах. Период исследования — с 20 по 22 декабря 2018 года.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 20 декабря. Глава государства в 14-й раз общался с журналистами в таком формате. За три часа 43 минуты вопросы российскому лидеру успели задать 53 представителя СМИ. По данным исследовательской компании Mediascope, трансляцию большой пресс-конференции на Первом канале, каналах «Россия-1», «Россия-24» и НТВ смотрели более 6,7 млн человек старше 18 лет.

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