Более миллиарда пользователей соцсетей интересовались большой пресс-конференцией Путина
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — По данным «Медиалогии», всего с 20 по 22 декабря пользователи оставили 584 тыс. сообщений, связанных с
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — По данным «Медиалогии», всего с 20 по 22 декабря пользователи оставили 584 тыс. сообщений, связанных с
Более 1,1 млрд пользователей социальных сетей интересовались большой пресс- конференцией президента России Владимира Путина, которая прошла 20 декабря. Об этом во вторник сообщается в
Всего с 20 по 22 декабря пользователи соцсетей оставили 584 тыс. сообщений, связанных с
Больше всего в соцсетях интересовались ответом Путина на вопрос о своей женитьбе (38% от общей аудитории), его заявлением о пенсионных изменениях (29%) и интервью президента страдающей редким заболеванием семнадцатилетней Регине Парпиевой (7,5%). Также популярность в соцсетях получили слова Путина о том, что правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году (3,2%), и о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год (2,3%).
При проведении исследования «Медиалогия» учитывала сообщения в «Твиттере», «Вконтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Инстаграме», «Ютьюбе», «Телеграме», блогах и на форумах. Период исследования — с 20 по 22 декабря 2018 года.
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