Медведев расширил список санкций по Украине
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ —
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ —
«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — сообщил глава правительства на своей странице в Twitter.
Медведев добавил, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».
Постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.
В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».
При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер.
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