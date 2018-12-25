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14:49 (мск), источник: ТАСС

Медведев расширил список санкций по Украине

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — Премьер-министр отметил, что решение продиктовано защитой интересов российского государства, компаний и граждан России.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр отметил, что расширение списка произведено «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — сообщил глава правительства на своей странице в Twitter.

Медведев добавил, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».

При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер.

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