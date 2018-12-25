Роспотребнадзор: США хотели создать биолабораторию в Симферополе

«В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и формирования (санитарно-эпидемиологической) службы на полуострове на территории бывшей советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, а стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу», — рассказала госпожа Попова (цитата по ТАСС).