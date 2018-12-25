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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор: США хотели создать биолабораторию в Симферополе

США намеревались создать в Симферополе биолабораторию наподобие центра имени Ричарда Лугара в Грузии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас на Украине действуют 11 лабораторий США, «модернизированных на средства Пентагона».

«В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и формирования (санитарно-эпидемиологической) службы на полуострове на территории бывшей советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, а стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу», — рассказала госпожа Попова (цитата по ТАСС).

Как утверждает глава Роспотребнадзора, на станции хранились документы, подтверждавшие намерения США открыть лабораторию в Симферополе.
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«Это создало бы дополнительные, очень высокие биологические риски во всем регионе», — уверена Анна Попова.

В сентябре бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность грузино-американской лаборатории Ричарда Лугара близ Тбилиси. Он уверен, что американские военные проводили там опыты над грузинскими гражданами. В Тбилиси подобные обвинения назвали «чекистским бредом».

Подробности — в публикации «Ъ» «Американских биологов обвинили в экспериментах над грузинами».

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