Путин и Лукашенко начали обсуждать «старые проблемы» в Кремле

Источник: РИА "Новости"

Ранее Лукашенко был недоволен ценами «Газпрома», считая, что Белоруссия должна платить за газ столько же, сколько российские потребители. Кроме того, белорусские чиновники не раз заявляли о многомиллиардных потерях бюджета Белоруссии от налогового маневра, который в будущем году планируется завершить в России.

По словам президентов, российские и белорусские министры провели предварительные переговоры. Путин предложил Лукашенко выслушать министров и затем принять решения: Если договоримся, будет совсем хорошо. Необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей на будущее. Нам всегда с вами удавалось находить решение.

Лукашенко выразил уверенность, что сторонам удастся договориться: «Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы, чтобы в новый год не тащить старые проблемы». При этом он добавил: «Будем откровенны: (проблемы) порождаются не нами. Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, мировой экономике, мировой политике, в военных вопросах, мы не хотим быть втянуты в эти проблемы, но их надо решать».

Переговоры президентов продолжаются в закрытом для прессы режиме.