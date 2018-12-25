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16:27 (мск), источник: Ведомости

Путин и Лукашенко начали обсуждать «старые проблемы» в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Оба президента признали наличие проблем в отношениях двух стран, но перечислять их перед журналистами не стали. В основном, вопросы возникают в сфере энергетики, сказал перед началом переговоров Путин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Лукашенко был недоволен ценами «Газпрома», считая, что Белоруссия должна платить за газ столько же, сколько российские потребители. Кроме того, белорусские чиновники не раз заявляли о многомиллиардных потерях бюджета Белоруссии от налогового маневра, который в будущем году планируется завершить в России.

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По словам президентов, российские и белорусские министры провели предварительные переговоры. Путин предложил Лукашенко выслушать министров и затем принять решения: Если договоримся, будет совсем хорошо. Необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей на будущее. Нам всегда с вами удавалось находить решение.

Лукашенко выразил уверенность, что сторонам удастся договориться: «Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы, чтобы в новый год не тащить старые проблемы». При этом он добавил: «Будем откровенны: (проблемы) порождаются не нами. Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, мировой экономике, мировой политике, в военных вопросах, мы не хотим быть втянуты в эти проблемы, но их надо решать».

Переговоры президентов продолжаются в закрытом для прессы режиме.

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