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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинская православная церковь обратилась в Конституционный суд

УПЦ оспаривает закон, обязывающий ее упомянуть Россию в своем названии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Украинская православная церковь (Московского патриархата) обжалует в Конституционном суде Украины недавно принятый Верховной радой закон, обязывающий ее включить в свое наименование упоминание РПЦ. По мнению УПЦ, попытки властей принудительно изменить ее название нарушают право на свободу вероисповедания и дискриминируют миллионы ее прихожан.

Как заявили «Ъ» в киевской митрополии, согласно уставу церковь называется Украинской православной (УПЦ) даже без приставки МП (Московский патриархат). Все попытки нынешних властей страны лишить церковь этого наименования являются незаконными. «Одобренный 20 декабря законопроект № 5309, заставляющий церковь сменить название, нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих Украины, а также не соответствует конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — заявили в информационно просветительском отделе УПЦ.

Там напомнили, что «Украина является светским государством, а принуждение УПЦ к изменению названия является не чем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе».
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По мнению представителей УПЦ, переименовать церковь в российскую пытаются в угоду созданной на так называемом объединительном соборе Православной церкви Украины (ПЦУ), которая рассчитывает получить в январе 2019 года томос об автокефалии Константинопольского патриарха Варфоломея. Новая церковь намерена переманить паству Украинской православной церкви, запутав людей, считают в Украинской православной церкви. Сама УПЦ не намерена выполнять это решение светских властей, а будет «защищать свои права всеми законными способами». «Мы направили обращение к президенту Украины с просьбой применить вето к закону, но он нас не услышал. Теперь мы инициируем обращение в Конституционный суд», — заявляет глава юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. Закон об этом Верховная рада приняла 20 декабря голосами 240 депутатов. В процессе одобрения этого документа его инициаторы подрались с противниками переименования церкви — оппозиционерами Юрием Бойко и Нестором Шуфричем.

Народный депутат заявил, что «насильственное переименование УПЦ — агония власти, доживающей последние месяцы».
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«Такого грубого вмешательства власти в вопросы религии я не видел и не предполагал, — заявил господин Шуфрич.— Сегодня заставлять людей называть церковь так, как это хочется отдельной горстке народных депутатов с рейтингом в районе статистической погрешности, — это преступно и безответственно».

Сторонники президента Украины довольны произошедшим. По словам собеседника «Ъ» в украинской президентской администрации, «Украина наконец назовет вещи своими именами, российская церковь обозначит это в своем названии, а верующие определятся, с кем им идти».

Представители Московского патриархата ранее заявляли, что с точки зрения Русской православной церкви создание новой церкви на Украине ничего не изменило. В РПЦ новую церковь считают раскольничьей и упрекают Константинопольский патриархат, поддержавший ее создание, в грубом нарушении ряда положений канонического права.

Янина Соколовская, Киев

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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