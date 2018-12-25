Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Источник: Совет Федерации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Клишас заявил РБК, что все имущество он заработал законным образом, уплатив все налоги.

Член Совфеда отметил, что у него есть «многое и даже больше» из того, о чем пишет Навальный. Но при этом, в собственности у сенатора нет ни Maybach, ни офшорных фирм.

У меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены. Андрей Клишас глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству



Он подтвердил, что учился на одном курсе с Навальным на юрфаке Российского университета дружбы народов.

«Я про него много чего знаю», — сказал сенатор.