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18:13 (мск), источник: BFM.ru

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, все свое имущество он заработал законным образом, уплатив все налоги.

Источник: Совет Федерации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Клишас заявил РБК, что все имущество он заработал законным образом, уплатив все налоги.

Член Совфеда отметил, что у него есть «многое и даже больше» из того, о чем пишет Навальный. Но при этом, в собственности у сенатора нет ни Maybach, ни офшорных фирм.

У меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены.
Андрей Клишас
глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству


Он подтвердил, что учился на одном курсе с Навальным на юрфаке Российского университета дружбы народов.

«Я про него много чего знаю», — сказал сенатор.

Он отказался уточнять, о чем именно идет речь, подчеркнув, что «не опустится до этого».

В расследовании ФБК утверждается, что Клишаса в собственности у Клишаса есть частично незадекларированная недвижимость в России и Швейцарии. У сенатора также, якобы имеется незадекларированный автомобиль Maybach, за которым числятся десятки штрафов за нарушения ПДД, и коллекция часов за 163 млн рублей. По данным ФБК, самый большой участок земли Клишаса площадью в 0,5 га находится в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Подмосковья и не указан в декларации об имуществе и доходах сенатора. На территории этого участка якобы есть псарня с тридцатью породистыми собаками, утверждают расследователи.

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