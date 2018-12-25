Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, все свое имущество он заработал законным образом, уплатив все налоги.
По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, все свое имущество он заработал законным образом, уплатив все налоги.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Клишас заявил РБК, что все имущество он заработал законным образом, уплатив все налоги.
Член Совфеда отметил, что у него есть «многое и даже больше» из того, о чем пишет Навальный. Но при этом, в собственности у сенатора нет ни Maybach, ни офшорных фирм.
У меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены.
Он подтвердил, что учился на одном курсе с Навальным на юрфаке Российского университета дружбы народов.
«Я про него много чего знаю», — сказал сенатор.
Он отказался уточнять, о чем именно идет речь, подчеркнув, что «не опустится до этого».
В расследовании ФБК утверждается, что Клишаса в собственности у Клишаса есть частично незадекларированная недвижимость в России и Швейцарии. У сенатора также, якобы имеется незадекларированный автомобиль Maybach, за которым числятся десятки штрафов за нарушения ПДД, и коллекция часов за 163 млн рублей. По данным ФБК, самый большой участок земли Клишаса площадью в 0,5 га находится в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Подмосковья и не указан в декларации об имуществе и доходах сенатора. На территории этого участка якобы есть псарня с тридцатью породистыми собаками, утверждают расследователи.