Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Беззубый пес, в которого невозможно не влюбиться
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Влад Топалов впервые показал сына в новом клипе
Кремль сделал заявление после поездки детей чиновников в Турцию
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Отличный рождественский подарок Путину от США - эксперт
Кравчук рассказал, кто возглавит Украину в 2019-м
Названо «лекарство» от одиночества
Россияне признались, что им стыдно покупать в аптеке
Черышев обошел Дзюбу в рейтинге лучших футболистов года
Чемпион мира объяснил, почему у Украины так много побед в боксе
Длина сна, при которой риск смерти и инфаркта выше на 41%
Продукт, заживляющий стенки желудка
Где водителям разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч (список)
«Топливный коллапс»: бензовозам дали отсрочку
Реакция Пескова на отказ Лукашенко считать РФ братской страной
Изменились правила раздела имущества при разводе
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
19:21 (мск), источник: ТАСС

Санкционный список России против Украины расширен на 245 физлиц и семь компаний

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — В перечне оказались начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Источник: AP 2018

Список контрсанкций РФ в отношении Украины пополнился 245 физическими лицами и семью компаниями. Полный перечень опубликован во вторник на официальном сайте правительства России. Объявляя о его расширении, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Читайте также
Как Украина вводила санкции против России

Физические лица

В обновленный санкционный список попали начальник главного управления разведки минобороны Василий Бурба, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также целый ряд депутатов Верховной рады как от правящей, так и от оппозиционных партий.

Так, в нем оказались сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников, а также глава фракции в Раде Вадим Новинский и ее депутаты Александр Вилкул, Михаил Добкин, которые отказались войти в новое объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь». Кроме того, под контрсанкции попал депутат Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев, ранее вышедший из рядов партии «За жизнь». От партии «Самопомощь» в список попала Алена Бабак, от «Батькивщины» — Алена Шкрум.

В результате общее число попавших под российские санкции граждан Украины в настоящее время составляет 567 человек.

Юридические лица

Список украинских компаний в этот раз пополнили оборонные и энергетические предприятия.

В частности, в список вошли концерн «Укроборонпром» и военное предприятие «Укрспецэкспорт». Также санкции наложены на публичное акционерное общество «Центрэнерго» и «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Кроме того, в список включена страховая группа «Тас» и «Первая логистическая компания».

Предыдущий список компаний состоял из 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий.

Читайте также
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

Постановление о санкциях

Постановление правительства России о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний было принято 1 ноября 2018 года. Тогда в санкционный список попали 322 физических лица и 68 компаний. Так, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».

При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер.

Россия точечно ответила на санкции Украины
Во время загрузки произошла ошибка.
1 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Санкции России против Украины
 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Британка едет на поезде по России и рассказывает об этом в Сети
Сечин прислал корзинки с колбасой чиновникам правительства
Медведева жестко отреагировала на вопрос о смене гражданства
Минобороны выпустило шуточный календарь к Новому году
Известны подробности переплавки техники вермахта для храма ВС РФ
Юрист рассказал, за что можно посадить героев «Один дома-2»
Спорт
СМИ: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону»
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
Названы любимые районы богатых москвичей
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Популярные темы на «Детях»
неудачный салат 440
Как снять диагноз 259
Как проходит подготовка к праздникам?))) 189
Ребенок 2 лет ужасно спит по ночам 173
Леди
Кевин Спейси записал обращение от лица героя «Карточного домика» Актер 7 января должен явиться в суд по делу о сексуальных домогательствах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь