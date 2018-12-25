Санкционный список России против Украины расширен на 245 физлиц и семь компаний

Источник: AP 2018

Список контрсанкций РФ в отношении Украины пополнился 245 физическими лицами и семью компаниями. Полный перечень опубликован во вторник на официальном сайте правительства России. Объявляя о его расширении, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

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Физические лица

В обновленный санкционный список попали начальник главного управления разведки минобороны Василий Бурба, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также целый ряд депутатов Верховной рады как от правящей, так и от оппозиционных партий.

Так, в нем оказались сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников, а также глава фракции в Раде Вадим Новинский и ее депутаты Александр Вилкул, Михаил Добкин, которые отказались войти в новое объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь». Кроме того, под контрсанкции попал депутат Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев, ранее вышедший из рядов партии «За жизнь». От партии «Самопомощь» в список попала Алена Бабак, от «Батькивщины» — Алена Шкрум.

В результате общее число попавших под российские санкции граждан Украины в настоящее время составляет 567 человек.

Юридические лица

Список украинских компаний в этот раз пополнили оборонные и энергетические предприятия.

В частности, в список вошли концерн «Укроборонпром» и военное предприятие «Укрспецэкспорт». Также санкции наложены на публичное акционерное общество «Центрэнерго» и «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Кроме того, в список включена страховая группа «Тас» и «Первая логистическая компания».

Предыдущий список компаний состоял из 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий.

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Постановление о санкциях

Постановление правительства России о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний было принято 1 ноября 2018 года. Тогда в санкционный список попали 322 физических лица и 68 компаний. Так, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».