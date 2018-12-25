Санкционный список России против Украины расширен на 245 физлиц и семь компаний
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — В перечне оказались начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба и мэр Одессы Геннадий Труханов.
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — В перечне оказались начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Список контрсанкций РФ в отношении Украины пополнился 245 физическими лицами и семью компаниями. Полный перечень опубликован во вторник на официальном сайте правительства России. Объявляя о его расширении,
В обновленный санкционный список попали начальник главного управления разведки минобороны Василий Бурба, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также целый ряд депутатов Верховной рады как от правящей, так и от оппозиционных партий.
Так, в нем оказались сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников, а также глава фракции в Раде Вадим Новинский и ее депутаты Александр Вилкул, Михаил Добкин, которые отказались войти в новое объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь». Кроме того, под контрсанкции попал депутат Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев, ранее вышедший из рядов партии «За жизнь». От партии «Самопомощь» в список попала Алена Бабак, от «Батькивщины» — Алена Шкрум.
Список украинских компаний в этот раз пополнили оборонные и энергетические предприятия.
В частности, в список вошли концерн «Укроборонпром» и военное предприятие «Укрспецэкспорт». Также санкции наложены на публичное акционерное общество «Центрэнерго» и «Государственный
Кроме того, в список включена страховая группа «Тас» и «Первая логистическая компания».
Предыдущий список компаний состоял из 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий.
Постановление правительства России о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний было принято 1 ноября 2018 года. Тогда в санкционный список попали 322 физических лица и 68 компаний. Так, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.
В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».
При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.