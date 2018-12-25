Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Советы, которые продлят жизнь питомцу
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Главные правила экспресс-диет
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Отличный рождественский подарок Путину от США - эксперт
Кравчук рассказал, кто возглавит Украину в 2019-м
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство
СМИ: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит
Объявлен состав молодежной сборной России на ЧМ по хоккею
Длина сна, при которой риск смерти и инфаркта выше на 41%
Продукт, заживляющий стенки желудка
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Кремль сделал заявление после поездки детей чиновников в Турцию
В РФ сменили порядок раздела имущества при разводе
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
19:16 (мск), источник: Ведомости

Правительство опубликовало новый украинский санкционный список

Туда вошли мэр Одессы и «Центрэнерго».

Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины. Всего вместе с ранее введенными санкциями в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц. В дополненном списке оказались, например, мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной Рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также компания «Центрэнерго».

О том, что Россия расширила санкционный список Украины, сообщил ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter. Он отметил, что постановление уже подписано, однако на момент его публикации документа не было в базе данных правительства. Расширение списка сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, объяснял Медведев. Он не уточнял, на сколько увеличен список, но «Интерфакс» со ссылкой на сообщение правительства писал, что в перечень добавили более 200 физлиц и организаций.

Россия ввела санкции в отношении Украины в начале ноября. Тогда в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк (состояние каждого американский Forbes оценивает в $1,4 млрд), а также еще ряд предпринимателей — Алексей Вадатурский, Константин Григоришин, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.

Кроме того, под санкциями оказались крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго» и другие.

Это первые санкции, которые Россия ввела против украинцев и украинских компаний, Москва только запретила экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции. Киев же ввел санкции в отношении России еще в апреле 2014 г. — после проведения референдума о статусе Крыма. Изначально в списке было несколько десятков россиян, но его неоднократно расширяли и сейчас в нем более 1700 человек и 750 компаний.

Следите за развитием темы Санкции России против Украины
 Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
Предправления «ФК Открытие»: «Не всё надо делать публичным»
Опубликован расширенный список санкций против Украины
Британка едет на поезде по России и рассказывает об этом в Сети
Сечин прислал корзинки с колбасой чиновникам правительства
Медведева жестко отреагировала на вопрос о смене гражданства
Минобороны выпустило шуточный календарь к Новому году
Известны подробности переплавки техники вермахта для храма ВС РФ
Юрист рассказал, за что можно посадить героев «Один дома-2»
Спорт
СМИ: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону»
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Названы любимые районы богатых москвичей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Дети
Лидия Федосеева-Шукшина отказалась от общения с дочерьми Младшая наследница актрисы пожаловалась на плохие отношения в семье
Леди
Кевин Спейси записал обращение от лица героя «Карточного домика» Актер 7 января должен явиться в суд по делу о сексуальных домогательствах
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь