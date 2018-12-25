Правительство опубликовало новый украинский санкционный список
Туда вошли мэр Одессы и «Центрэнерго».
Туда вошли мэр Одессы и «Центрэнерго».
Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины. Всего вместе с ранее введенными санкциями в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц. В дополненном списке оказались, например, мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной Рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также компания «Центрэнерго».
О том, что Россия расширила санкционный список Украины, сообщил ранее во вторник
Россия ввела санкции в отношении Украины в начале ноября. Тогда в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк (состояние каждого американский Forbes оценивает в $1,4 млрд), а также еще ряд предпринимателей — Алексей Вадатурский, Константин Григоришин, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.
Кроме того, под санкциями оказались крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских
Это первые санкции, которые Россия ввела против украинцев и украинских компаний, Москва только запретила экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции. Киев же ввел санкции в отношении России еще в апреле 2014 г. — после проведения референдума о статусе Крыма. Изначально в списке было несколько десятков россиян, но его неоднократно расширяли и сейчас в нем более 1700 человек и 750 компаний.
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