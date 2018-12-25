Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран.

Силуанов сообщил, что в ходе переговоров затрагивались вопросы всей повестки двусторонних отношений. «В первую очередь мы обсуждали изменения, который в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве Российской Федерации, наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора, — уточнил он. — Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы».