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20:26 (мск), источник: ТАСС

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/ — Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что группа также будет готовить предложения по решению спорных вопросов.

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. И эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран.

Силуанов сообщил, что в ходе переговоров затрагивались вопросы всей повестки двусторонних отношений. «В первую очередь мы обсуждали изменения, который в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве Российской Федерации, наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора, — уточнил он. — Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы».

«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — заключил Силуанов, подчеркнув, что именно в этих целях будет работать в будущем создаваемая рабочая группа.

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