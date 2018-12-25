Лукашенко не удалось добиться пересмотра цен на газ в будущем году
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удалось на переговорах с президентом России Владимиром Путиным добиться пересмотра цен на газ в будущем году. Это следует из слов
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удалось на переговорах с президентом России Владимиром Путиным добиться пересмотра цен на газ в будущем году. Это следует из слов
Переговоры Лукашенко и Путина длились около четырех часов. Поднималось несколько вопросов: двусторонние отношения, налоговый маневр в России, цены на российский газ для Белоруссии, рассказал Силуанов. «Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — отметил он. В частности, планируется создать рабочую группу из представителей правительств России и Белоруссии, которая будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства стран, сказал Силуанов. «По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и начиная с 2020 года выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», — продолжил он. На уточняющие вопросы он ответить отказался.
На предыдущей встрече с Путиным Лукашенко потребовал единых с Россией цен на газ. По словам белорусского президента, тариф «Газпрома» для транспортировки газа из