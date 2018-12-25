Володин предложил обсудить актуальность российской Конституции
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил во вторник, 25 декабря, проанализировать эффективность норм российской Конституции.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил во вторник, 25 декабря, проанализировать эффективность норм российской Конституции.
Он уточнил, что в текущем году основному закону Российской Федерации исполнилось 25 лет, и добавил, что можно было бы ответить на те вопросы, которые возникают в обществе.
«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, (необходимо — ред.) найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов», — цитирует спикера агентство «РИА Новости».
Конституция является основным законом России и имеет высшую юридическую силу. Документ определяет основы политической, правовой и экономической систем государства. Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года.
В статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», приведенной 12 декабря на сайте правительства Российской Федерации, Дмитрий Медведев не исключил внесения правок, касающихся актуализации статуса органов власти и развития прав. Одновременно премьер высказался против глобальных изменений основного закона.