Володин предложил обсудить актуальность российской Конституции

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что в текущем году основному закону Российской Федерации исполнилось 25 лет, и добавил, что можно было бы ответить на те вопросы, которые возникают в обществе.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, (необходимо — ред.) найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов», — цитирует спикера агентство «РИА Новости».

По его словам, даже Конституция не является догмой. Нужно думать, как закон работает, и насколько эффективно его применение, заключил Володин.

Конституция является основным законом России и имеет высшую юридическую силу. Документ определяет основы политической, правовой и экономической систем государства. Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года.