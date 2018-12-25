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23:00 (мск), источник: Известия

Володин предложил обсудить актуальность российской Конституции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил во вторник, 25 декабря, проанализировать эффективность норм российской Конституции.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что в текущем году основному закону Российской Федерации исполнилось 25 лет, и добавил, что можно было бы ответить на те вопросы, которые возникают в обществе.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, (необходимо — ред.) найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов», — цитирует спикера агентство «РИА Новости».

По его словам, даже Конституция не является догмой. Нужно думать, как закон работает, и насколько эффективно его применение, заключил Володин.

Конституция является основным законом России и имеет высшую юридическую силу. Документ определяет основы политической, правовой и экономической систем государства. Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года.

В статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», приведенной 12 декабря на сайте правительства Российской Федерации, Дмитрий Медведев не исключил внесения правок, касающихся актуализации статуса органов власти и развития прав. Одновременно премьер высказался против глобальных изменений основного закона.

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