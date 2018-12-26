Главком ВМФ рассказал о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия
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Он подчеркнул, что в 2019 году численность присутствия ВМФ РФ в мировом океане в 2019 году позволит «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений».
«В наступающем, 2019 году усилия Главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям
Военный пояснил, что необходимость присутствия ВМФ в мировом океане в 2019 году продиктована резким нарастанием «развертывания морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также объектов военной инфраструктуры».
Ранее МИД РФ назвал дестабилизирующими действия США, развертывающих у российской границы установки, способные применять крылатые ракеты Tomahawk. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что размещение американцами Tomahawk — нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США же планируют выйти из договора.