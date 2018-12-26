Главком ВМФ рассказал о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия

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Он подчеркнул, что в 2019 году численность присутствия ВМФ РФ в мировом океане в 2019 году позволит «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений».

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«В наступающем, 2019 году усилия Главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов», — приводит слова господина Королева «Красная звезда».

Военный пояснил, что необходимость присутствия ВМФ в мировом океане в 2019 году продиктована резким нарастанием «развертывания морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также объектов военной инфраструктуры».