Беглов принял отставку вице-губернаторов Петербурга Албина и Мокрецова
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Временно исполняющий обязанности губернатора
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Временно исполняющий обязанности губернатора
На прошлой неделе
«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета по строительству — ИФ), ни Алексей Золотов (руководитель аппарата Албина — ИФ) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство мои и моих коллег», — написал он в фейсбуке в пятницу.
В ходе
Координация и контроль за деятельностью блока, который курировал Албин, временно возложены на
Координация и контроль за деятельностью блока, который курировал Мокрецов, временно возложены на
Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования.
Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства Петербурга, отвечал за решение вопросов экономического планирования, учета государственного имущества города, инвентаризации мониторинга земель, землеустройства, вопросов, связанных с осуществлением государственного управления в сфере имущественных отношений, управлением федеральной собственностью, налоговой, финансовой политики, разработки и исполнения бюджета города. С августа 2017 года Мокрецов одновременно возглавлял комитет имущественных отношений Петербурга.
Накануне со своей должности ушла председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. После назначения Беглова врио губернатора также ушли с должностей начальник аппарата Давид Адамия и председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.