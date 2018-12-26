Украина снимает военное положение

В рамках военного положения 30 ноября было объявлено, что Украина отныне не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Исключения могут быть сделаны по гуманитарным соображениям, например, если человек едет на похороны родственника. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью украинскому Би-би-си заявил, что время действия запрета может быть продлено.

То, что действие закона о военном положении закончилось, уже заметно, передает корреспондент «Ъ». Сегодня на рейсе Киев—Минск—Москва впервые не было ни одного депортированного и ни одного непропущенного украинскими пограничниками россиянина. С момента отмены военного положения начинают действовать прежние правила пропуска граждан России через украинскую границу: им надо иметь биометрические паспорта, пройти дактилоскопирование на пограничном пункте и объяснить причину посещения страны. Возрастные ограничения для мужчин (от 16 до 60 лет) снимаются. Всего за 30 дней военного положения украинские пограничники не пропустили в страну 1,5 тыс. россиян.