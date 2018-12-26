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13:14 (мск), источник: Известия

В Кремле отреагировали на идею Володина переосмыслить Конституцию

В Кремле пока не сформировали позицию относительно инициативы председателя Госудумы Вячеслава Володина, предложившего проанализировать актуальность и эффективность российской Конституции, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Такие разные экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, они действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится», — сказал чиновник, его слова приводит «РИА Новости».

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Сам Песков уточнил, что в Кремле не находят положения Конституции, требующие переосмысления. По его мнению в целом в основном российском законе, которому в 2018 году исполнилось 25 лет, ничего менять не нужно.

Володин предложил проанализировать эффективность работы норм Конституции на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями обеих палат Федерального собрания, которое прошло во вторник, 25 декабря.

Ранее в декабре юрист Денис Зайцев перечислил важнейшие новые законы, которые вступят в силу в 2019 году. Среди них — повышение НДС и налог для самозанятых.

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