Начальник антиэкстремистского главка МВД подал в отставку
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Прошение об отставке подал начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин, сообщил «Интерфаксу» в среду глава МВД Владимир Колокольцев.
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Прошение об отставке подал начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин, сообщил «Интерфаксу» в среду глава МВД Владимир Колокольцев.
«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения» — сказал Колокольцев, комментируя отставку Валиулина.
Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. С 1992 по 2001 годы проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции.
В 2002 году возглавил Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы. С 2007 по 2008 годы руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью столичной полиции.
С 2008 по 2012 годы — начальник Центра по противодействию экстремизму московского главка полиции.
Указом президента РФ от 4 сентября 2012 был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.