Начальник антиэкстремистского главка МВД подал в отставку

«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения» — сказал Колокольцев, комментируя отставку Валиулина.

Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. С 1992 по 2001 годы проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции.

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В 2002 году возглавил Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы. С 2007 по 2008 годы руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью столичной полиции.

С 2008 по 2012 годы — начальник Центра по противодействию экстремизму московского главка полиции.