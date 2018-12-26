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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Патриарх Кирилл заявил о возможных «кровавых конфликтах» из-за храмов на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил президента Украины Петра Порошенко в «беспрецедентном вмешательстве» в религиозную жизнь страны.

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что смена названия Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, на которой настаивают украинские власти, повлечет масштабные акции по изъятию храмов УПЦ. «Все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами», — сказал он в Москве, подводя итоги года на заседании Высшего церковного совета (цитата по «Интерфаксу»).

Патриарх Кирилл напомнил, что отделение церкви и религии от государства является одной из фундаментальных европейских ценностей:

Так вот, в нарушение этой фундаментальной европейской ценности государства в лице президента прямо вторгается в церковное управление, можно сказать, возглавляет то, что называется объединительным церковным собором, участвует в переговорах с Константинополем относительно так называемого томоса.

По мнению Патриарха Кирилла, политическая цель создания объединенной украинской церкви сформулирована полномочными представителями США, которые работают на Украине, и представителями украинской власти: «Нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши (России и Украины.— “Ъ”) народы, и этой связью является связь духовная». «Мы являемся свидетелями цивилизационной катастрофы», — заявил он.

Новость
Создание «украинской автокефальной церкви»

Патриарх Кирилл и ранее не раз выступал с критикой властей Украины и сторонников независимой украинской церкви. Так, 6 декабря он заявил, что объявление Петром Порошенко созыва объединительного собора показывает цену его заявлениям о европейском выборе и говорят о вмешательстве государства в дела церкви. 9 декабря он заявил, что считает недопустимым предоставление независимости православной церкви на Украине. Он назвал сторонников автокефалии злобными, готовыми насильно добиваться своей цели и «погубить жизни других людей».

14 декабря патриарх Кирилл обратился с посланием к главам поместных православных церквей, папе римскому, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому, генсекам Всемирного совета церквей, ООН, ОБСЕ, а также к президенту Франции и канцлеру Германии. Он призвал их «защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания». 19 декабря патриарх заявил, что создание объединенной православной церкви на Украине приведет к «духовной гибели» страны.

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

Патриарх Кирилл назвал самозванцами новых украинских раскольников
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20 декабря© Ньюстюб
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