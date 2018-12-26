«Авангард» испытали по приказу Путина
Российские военные по приказу президента Владимира Путина провели испытания комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщает ТАСС со ссылкой на
Российские военные по приказу президента Владимира Путина провели испытания комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщает ТАСС со ссылкой на
Пуск осуществлен успешно: стартовавшая из Оренбуржья ракета успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Уточняется, что в ходе полета крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование.
На этой неделе российские военные, по данным источников ТАСС, приступили к подводным испытаниям стратегического беспилотного аппарата «Посейдон». Помимо этого, CNBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщал об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».
По словам Владимира Путина, новейшее оружие, разработанное в России, обеспечило безопасность страны на десятилетия вперед. Это, как считает президент, заставит задуматься приверженцев милитаристской риторики.
О создании в России «Авангарда», «Посейдона», а также лазерного комплекса «Пересвет» было официально объявлено в марте 2018 года.
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