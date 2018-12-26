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16:53 (мск), источник: RNS

Украина введет санкции против депутатов «Единой России» и ЛДПР

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) страны анонсировал новые санкции против России. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Источник: Reuters

По его словам, СНБО включит в санкционный список людей, причастных к организации выборов в сампровозглошенных ЛНР и ДНР. Ограничения будут введены также в связи с инцидентом в Черном море — против тех, кто задерживал украинские суда и моряков, отдавал приказы и др. Кроме того, под санкции попадут депутаты Госдумы из фракций «Единая Россия» и ЛДПР.

«Значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе от фракций “Единая Россия”, ЛДПР также решением вносятся в санкционный список», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что ограничения будут введены против предприятий, которые «тем или иным способом» противодействуют Украине, обеспечивая военные поставки в Вооруженные силы России.

Ранее в ходе заседания Порошенко объявил об окончании действия военного положения на Украине. Военное положение было введено в связи с инцидентом в Черном море с украинскими кораблями — суда и 24 моряка были задержаны ФСБ России в российских территориальных водах при попытке совершить ряд незаконных действий. Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» не реагировали на требования пограничников прекратить движение и совершали опасное маневрирование. Позже судами Крыма все 24 моряка были арестованы.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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