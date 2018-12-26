Минобороны: Авиаудар ВВС Израиля создал прямую угрозу гражданским самолетам

Напомним, самолет радиоэлектронной борьбы и разведки Ил-20 ВКС России 17 сентября этого года при посадке на аэродром Хмеймим был сбит комплексом С-200 ПВО Сирии. Российские военные позже пояснили, что вина за произошедшую трагедию «целиком и полностью» лежит на ВВС Израиля. Отмечалось, что бомбившие сирийскую провинцию Латакия четыре израильских F-16 попросту прикрылись нашим самолетом, как щитом. Ракета комплекса С-200 предназначалась одному из истребителей, но он сманеврировал, и она попала в российский Ил-20. Кроме того, израильские военные не предупредили о своих действиях наших заблаговременно, а сделали это за одну минуту до начала боевой операции.