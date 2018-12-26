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20:04 (мск), источник: m24.ru

МВД предложило изменить бланк паспорта

В МВД РФ предложили уточнить, в каких случаях российский паспорт считается недействительным, и добавить в бланк паспорта напоминание о сроках его обмена. Проект постановления правительства был опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как сказано в «Положении о паспорте гражданина РФ», если документ был выдан с нарушениями или оформлен на похищенном бланке, он изымается полицией.

Однако ранее в ведомстве не разработали процедуру аннулирования паспорта и не составили точный список нарушений, за которые документ могут изъять. Также не был законодательно определен порядок действия в случаях, когда срок действия паспорта истек, а его владелец не спешит менять его.

Новое постановление уточняет, что паспорт будет недействительным, если человек изменил фамилию, имя или отчество, если он перестал быть гражданином РФ или при отсутствии в паспорте личной подписи владельца. Кроме того, действие документа истекает через 30 дней с момента достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.

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Согласно нововведениям МВД, на последней странице паспорта гражданина РФ будет указано, что у его владельца есть 30 дней на обмен документа, когда ему исполнится 20 или 45 лет или после изменения личных данных. Через 30 дней паспорт станет недействительным, а самому гражданину придется заплатить штраф в размере двух-трех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа достигает трех-пяти тысяч рублей, напомнили в ведомстве.

Кроме того, с последней страницы паспорта планируют убрать напоминание о возможности вписать в документ группу крови и резус-фактор, а также предостережение не писать там посторонние вещи.

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