СНБО Украины утвердил решение о введении новых санкций против России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил поддержать введение новых санкций в отношении России.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил поддержать введение новых санкций в отношении России.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил поддержать введение новых санкций в отношении России. Речь идет о расширении санкционного списка, в который включены российские юридические и физические лица, сообщила
Как следует из сообщения совета, под новые санкции могут попасть российские компании, бизнесмены, политики, депутаты, работники силовых структур, «которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Также в санкционный список будут включены военные, судьи и правоохранители, участвовавшие в задержании и аресте украинских моряков в Керченском проливе.
Кроме того, СНБО поддержал решение ввести санкции в отношении организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Накануне Россия расширила санкции против Украины, впервые введенные в начале ноября. В дополненный список попали мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также «Центрэнерго», «ТЭП Вертикаль», Укрэксимбанк, Первая логистическая компания, а также страховая группа ТАС, «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт». Всего в списке оказались 567 человек и 75 юридических лиц.
Отношения России и Украины обострились в конце ноября, когда российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, которые пересекли границу России и двигались в направлении к Керченскому мосту, члены их экипажей были арестованы.
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