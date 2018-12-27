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10:31 (мск), источник: Daily Storm

Золотов рассказал, на какие деньги учится в Великобритании его внук

Учебу юноши оплачивает отец, сообщил глава Росгвардии.

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Глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал о своем внуке. По словам Золотова, его внук учится в Великобритании «на отлично», учебу юноши оплачивает отец. Через три года молодой человек вернется в Россию, добавил глава Росгвардии.

Золотов рассказал, что заработал деньги, занимаясь бизнесом «в свое время». Его зять — предприниматель уже на протяжении 18 лет, а сын Золотова — бизнесмен с 13-летним стажем. «Этот субъект [Алексей Навальный] спрашивает на какие деньги учится мой внук в Англии? Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь… Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом», — заявил глава Росгвардии.

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Виктор Золотов добавил, что в своем расследовании политик Алексей Навальный «в несколько раз завысил» стоимость недвижимости семьи генерала армии, оценив ее в 3,5 миллиарда рублей. «Все имущество было задекларировано до 2008 года. Поэтому этот субъект [Навальный] говорит о том, что это имущество относится к бюджету Росгвардии. Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии [основанной в 2016 году] не имеет», — сказал он.

Глава Росгвардии в интервью также ответил на обвинения Навального в присвоении дачи, в которой ранее жил государственный и партийный деятель СССР Анастас Микоян. «Он не единожды, так сказать, в пафосном стиле, с такой горячностью и патетикой говорил об этой даче. Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте», — заверил он.

Навальный ранее называл Виктора Золотова причастным к убийству политика Бориса Немцова. Глава Росгвардии считает такое обвинение маразмом. «Об этом даже говорить не хочется. Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального», — подчеркнул он.

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В конце августа Навальный опубликовал расследование о закупках продовольствия для Росгвардии. Оппозиционер утверждал, что крупная правоохранительная структура закупала еду у единственной компании-поставщика (мясокомбинат «Дружба народов») по завышенным ценам. Навальный отмечал, что «Дружба народов» связана непосредственно с Золотовым и премьером страны Дмитрием Медведевым.

В YouTube 11 сентября появилось видеообращение Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал оппозиционера на дуэль, пообещав сделать из него «сочную отбивную». Навальный отказался драться с Золотовым, предложив ему взамен принять участие в совместных дебатах на одном из федеральных телеканалов или на другой площадке в интернете. Золотов отказался от такого формата.

ФАС и ФСБ проверили деятельность «Дружбы народов» и выявили нарушения в формировании цен на продукты, которые затем продавались Росгвардии. Об этом 10 декабря сообщил РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. ФСБ призвала ФАС возбудить дело против руководства «Дружбы народов». Оперативные действия в отношении продовольственного предприятия были проведены еще в мае, утверждали в ФСБ.

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