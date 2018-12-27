Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как уберечь питомца в период новогодних салютов
В секте во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин
10 советов от долгожителей, которые игнорируют ЗОЖ
На встречу с Путиным не пришли 4 приглашенных бизнесмена
Самые странные способы уборки из прошлого
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Надежда Бабкина сводила внуков в театр
Игорь Николаев восхитил поклонников праздничным фото с младшей дочерью
Анастасия Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и решкой»
57-летняя Екатерина Андреева раскритиковала телевидение
Матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится
«Севилья» продаст Промеса: дайджест трансферных новостей дня
Стало известно о решении суда по сестрам Хачатурян, убившим отца
Ведущая Андреева заявила о гражданстве не в России
Новый штраф за платную парковку: закон приняли всего за 1 день
«Буханку» решили не отправлять на пенсию
На встречу с Путиным не пришли 4 приглашенных бизнесмена
Украинские политики обрадовались решению России
Фоторепортажи
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
20Главные события 2018 года в фотографиях
04:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Музыкант не сможет посещать эту страну в течение трех лет.

Власти Украины запретили въезд в страну на три года российскому рэперу Алексею Узенюку, выступающему под творческим псевдонимом Элджей.

Как сообщает со ссылкой на СБУ телеканал «1+1», решение было принято 27 ноября текущего года «в интересах обеспечения безопасности государства».

По данным канала, 25 ноября музыкант дал концерт в Киеве.

С августа 2015 года украинский минкульт по представлению спецслужб формирует «черный список» деятелей культуры РФ, которые якобы создают угрозу национальной безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент в этом перечне фигурирует уже более ста человек.

Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты
Как узнать родословную по ДНК и навсегда испортить себе жизнь
Нефть по $40 и доллар по 80 рублей: к чему готовиться России
Капитану «Спартака» грозит 10-летнее тюремное заключение
Сцена из фильма «Один дома» оказалась ненастоящей
Спорт
«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в АПЛ В параллельной встрече «Манчестер Сити» уступил на выезде «Лестеру»
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Отмена скидки на штраф: известна позиция ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников прокомментировал предложение главы Татарстана об отмене 50% скидки при оплате штрафа в течение 20 дней
Кино
Анастасия Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и решкой» Ведущая объявила о финале тематического проекта «Перезагрузка»
Недвижимость
Как мыли полы 100 лет назад
В каких ситуациях с недвижимостью люди регулярно совершают досадные ошибки
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Дети
Елизавета Боярская показала первое видео с младшим сыном Актриса наслаждается декретным отпуском
Леди
Как питаться правильно тебе и твоему питомцу: советы экспертов Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь