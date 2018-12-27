Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину
Музыкант не сможет посещать эту страну в течение трех лет.
Музыкант не сможет посещать эту страну в течение трех лет.
Власти Украины запретили въезд в страну на три года российскому рэперу Алексею Узенюку, выступающему под творческим псевдонимом Элджей.
Как сообщает со ссылкой на СБУ телеканал «1+1», решение было принято 27 ноября текущего года «в интересах обеспечения безопасности государства».
По данным канала, 25 ноября музыкант дал концерт в Киеве.
С августа 2015 года украинский минкульт по представлению спецслужб формирует «черный список» деятелей культуры РФ, которые якобы создают угрозу национальной безопасности.
На данный момент в этом перечне фигурирует уже более ста человек.
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