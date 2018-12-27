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09:15 (мск), источник: Известия

США не будут выводить свои войска из Ирака

Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом в среду, 26 декабря, сообщил американский президент Дональд Трамп во время посещения военной базы в Ираке.

Источник: Reuters

«Если мы увидим, что с ИГ (группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — Ред.) происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло», — цитирует Трампа ТАСС.

19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. Он заявил, что Соединенные Штаты разгромили силы ИГ.

На этом фоне 21 декабря в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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