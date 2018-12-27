США не будут выводить свои войска из Ирака
Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом в среду, 26 декабря, сообщил американский президент Дональд Трамп во время посещения военной базы в Ираке.
Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом в среду, 26 декабря, сообщил американский президент Дональд Трамп во время посещения военной базы в Ираке.
«Если мы увидим, что с ИГ (группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — Ред.) происходит
19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. Он заявил, что Соединенные Штаты разгромили силы ИГ.
На этом фоне 21 декабря в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.