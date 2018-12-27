США не будут выводить свои войска из Ирака

«Если мы увидим, что с ИГ (группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — Ред.) происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло», — цитирует Трампа ТАСС.