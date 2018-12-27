Что ждет россиян в январе 2019 года

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 1 января начнется первый этап пенсионной реформы. В течение нескольких лет (до 2028 года) возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. Для мужчин в итоге он составит 65 лет, а для женщин — 60 лет. Также реформа предусматривает более ранний выход на пенсию для многодетных матерей, вводятся соцгарантии для россиян «предпенсионного возраста».

С 1 января вступит в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Также устанавливаются тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для исчисления и 10% — свыше установленной базы.

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С 1 января в России начнут тестировать новый налог для самозанятых. Он затронет граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Они будут платить налог от 4% до 6%, эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

С 1 января появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Их стоимость будет ниже обычных. Вернуть купленный билет можно будет только из-за внезапной смерти, болезни или травмы пассажира или едущего с ним члена семьи, а также из-за задержки или отмены поездки.

С 1 января будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он повысится на 117 руб., до уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до 11 280 руб.

С января начнется поэтапное отключение аналогового телевидения на территории России. Оно запланировано до середины 2019 года. Страна перейдет с аналогового вещания на цифровое.

С 1 января работодатели, оплачивающие своим сотрудникам турпутевки, смогут получать льготы. Эту сумму можно будет учесть в расходах при расчете налога. Льготный режим распространяется как на самого работника, так и на членов его семьи. При этом лимит расходов не должен превышать 50 тыс. руб. на человека, а турпутевки должны приобретаться только на российские курорты.

С 1 января вступает в силу закон о содействии инвалидам в трудоустройстве. Так, теперь служба занятости обязана оказывать им индивидуальную помощь при трудоустройстве, формировать маршрут передвижения от дома до работы. В свою очередь, работодатель при необходимости должен назначить наставника, который поможет инвалиду освоить работу.

С 1 января начинающих водителей будут вносить в федеральный реестр Рособрнадзора. Документы об окончании водительских курсов будут вносить автошколы. За неисполнение этого требования предусмотрен штраф до 5 тыс. руб.

С 1 января стартует первый этап реформы системы обязательного автострахования (ОСАГО). Так, изменится базовый тариф полиса — минимальная ставка для легковых автомобилей составит 2746 руб., а максимальная — 4942 руб.

С 1 января исчезнут дачные товарищества. Теперь все загородные участки будут делиться на огородные и садовые. Первые предназначены для выращивания урожая и хозяйственных построек, а на вторых разрешается также капитальное строительство и прописка.

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С 1 января вступает в силу закон о налоге на недвижимость. Он устанавливает запрет на увеличение суммы налога на имущество, которую рассчитывают из кадастровой стоимости, более чем на 10% в год.

С 1 января будет отменен налог на движимое имущество для предприятий.

С 1 января заработает новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Субъекты должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и назначить региональных операторов.

С 1 января штрафы за нарушение ПДД начнут зачислять в региональные дорожные фонды. За счет этих денег будут ремонтироваться дороги.

С 16 января вступят в силу изменения в миграционном законодательстве. Так, российские работодатели, которые являются принимающей стороной, обязаны следить, чтобы их иностранные работники соблюдали цель въезда в Россию и вовремя ее покидали. В противном случае их будут штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.