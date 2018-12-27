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15:38 (мск), источник: ТАСС

Путин: новым губернаторам после победы на выборах нужно доказать свою состоятельность

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил новым губернаторам, что после предвыборной кампании и победы на выборах нужно доказать свою состоятельность.

Источник: AP 2018

«Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться. Эта логика также диктует и резкую критику в отношении оппонентов. Но понятно так же, что после окончания этого периода, наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали», — сказал он на встрече с недавно избранными главами регионов.

Президент также заявил, что рад успеху представителей оппозиционных партий на выборах губернаторов.

Путин отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов, главы которых участвуют во встрече, была сложной «и даже конфликтной в чем-то». «Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», — сказал Путин.

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Глава государства напомнил, что недавно он встречался с лидерами всех парламентских фракций. «Они со своей стороны тоже обещают вас всячески поддерживать. Надеюсь, вы поддержку почувствуете и со стороны государства, с моей стороны, со стороны ваших однопартийцев», — обратился Путин к главам регионов.

Он пожелал губернаторам удачи и поздравил их с наступающими праздниками. Президент предложил своим собеседникам обсудить различные вопросы и проблемы, после чего встреча продолжилась без прессы.

В мероприятии принимали участие глава Хакасии Валентин Коновалов (представитель КПРФ), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР), губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР). Они возглавили свои регионы осенью по итогам второго тура выборов. Среди участников встречи также губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который возглавил этот субъект РФ в декабре по итогам повторных выборов, и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, который был избран главой региона 1 октября на внеочередной сессии депутатов окружного собрания НАО.

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