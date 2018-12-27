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19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пообещали рекордный рост пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала значительный рост пенсий россиян в 2019 году. По ее словам, денежные выплаты будут проиндексированы значительно выше инфляции — на 7,05 процента. О принятом решении Голикова отчиталась перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан — неработающих пенсионеров по старости», — заявила Голикова, отметив, что денежное довольствие пенсионеров вырастет с 14,414 до 15,414 рубля, таким образом рост в среднем составит тысячу рублей.

Прибавку в тысячу рублей получат не все пенсионеры, так как рост их пенсий будет одинаковым — 7,05 процента. Таким образом, россияне с пенсией в размере 10−11,5 тысячи рублей получат прибавку в 761,4 рубля, с пенсией в диапазоне 13−13,5 тысячи рублей — 933,3 рубля, с пенсиями в 20,5 тысячи рублей — 1670,5 рубля.

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Вице-премьер также отметила, что с 2019 года фиксированный размер пенсий для граждан, чей трудовой стаж на селе превышает 30 лет, будет увеличен на 25 процентов. Эти нововведения коснутся около 770 тысяч граждан. Деньги на эти меры предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда, в 2019 году на реализацию этих мер потратят 341 миллиард рублей.

В 2018 году пенсии индексировали на 3,7 процента, а в 2017-м от индексации пенсий власти отказались, заменив ее единовременной выплатой в пять тысяч рублей.

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