Россиянам пообещали рекордный рост пенсий

«Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан — неработающих пенсионеров по старости», — заявила Голикова, отметив, что денежное довольствие пенсионеров вырастет с 14,414 до 15,414 рубля, таким образом рост в среднем составит тысячу рублей.
Прибавку в тысячу рублей получат не все пенсионеры, так как рост их пенсий будет одинаковым — 7,05 процента. Таким образом, россияне с пенсией в размере 10−11,5 тысячи рублей получат прибавку в 761,4 рубля, с пенсией в диапазоне 13−13,5 тысячи рублей — 933,3 рубля, с пенсиями в 20,5 тысячи рублей — 1670,5 рубля.
В 2018 году пенсии индексировали на 3,7 процента, а в 2017-м от индексации пенсий власти отказались, заменив ее единовременной выплатой в пять тысяч рублей.
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