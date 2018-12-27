Стала известна скорость «Авангарда» во время испытаний

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — отметил вице-премьер.

Также Борисов добавил, что невозможно спрогнозировать, где «Авангард» будет в следующий момент времени. В этом, по словам политика, заключается принципиальное отличие комплекса от предшественников.

«Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его принципиальное отличие», — приводит слова Борисова ТАСС. В результате, боевой блок практически невозможно обнаружить и поразить.

В среду, 26 декабря, Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент России Владимир Путин.