Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ожесточенный бой под Донецком: ополчение сделало заявление
Генерал руководивший операциями в Сирии, погиб чистя пистолет
Певицу Жасмин повеселили просьбы сыновей к Деду Морозу
Начинают "пахнуть": возраст женщины выдаёт её запах
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Лукашенко об Украине: «Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло»
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Зеленский заявил, что сделает, если возглавит Украину
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Шипулин последнюю гонку в карьере пробежит при аншлаге
Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ
Золотов ответил Навальному о внуке в Англии и «даче Микояна»
Киев вернул две трети территории Донбасса
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
На встречу с Путиным не пришли 4 приглашенных бизнесмена
Украинские политики обрадовались решению России
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
21:47 (мск), источник: Известия

Стала известна скорость «Авангарда» во время испытаний

Блок ракетного комплекса «Авангард» развил скорость в 27 Махов. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 27декабря.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — отметил вице-премьер.

Читайте также
«США для себя уже все решили»

Также Борисов добавил, что невозможно спрогнозировать, где «Авангард» будет в следующий момент времени. В этом, по словам политика, заключается принципиальное отличие комплекса от предшественников.

«Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его принципиальное отличие», — приводит слова Борисова ТАСС. В результате, боевой блок практически невозможно обнаружить и поразить.

В среду, 26 декабря, Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
21 декабряПесков: если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в ЕС, РФ возьмет их под прицел
19 декабря«США для себя уже все решили»
18 декабряГорбачев ответил Путину
 Подвижное будущее: какие лайфстайл-тренды определят 2019-й
Нефть с выдержкой: экономика РФ пережила удешевление черного золота
Какие изменения ждут россиян с января 2019 года
Россиянам пообещали рекордный рост пенсий
Эксперты предупредили о повышении тарифов на связь и интернет
СМИ: в банках Кипра скопилось огромное количество русских денег
Названы первые последствия скорой климатической катастрофы
Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом
Художник уменьшил носы и увеличил губы звездам прошлого (фото)
Спорт
Российский спорт оправдали. Но война с допингом продолжается Вспоминаем главные вехи допингового скандала и разбираемся, почему спортивный мир ополчился на WADA
Hi-Tech
Под Африкой найдена загадочная аномалия Это в конечном итоге может привести к смене полюсов.
Авто
Самые ненадежные авто: в «лидерах» — Logan и Sandero Германская Ассоциация технического надзора (TUV) продолжает публиковать рейтинги надежности автомобилей
Кино
Анна Седокова привела двухлетнего сына в шоу Малахова Младший сын певицы Гектор очаровал зрителей и самого ведущего
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Как мыли полы 100 лет назад
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Дочка Пелагеи устраивает истерику, когда мама начинает петь Певица не обижается на маленькую Таисию
Леди
Как похудеть без диеты: проверенные советы экспертов Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь