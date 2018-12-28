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04:45 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Завершено строительство заграждения и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка (граница с Украиной — ред.)», — сказали в ведомстве.

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Планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. На сегодня строительство и отладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

«Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», — сказала собеседница агентства.

В частности, на границе установлены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики (при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги), основу второго — радиолучевые датчики (включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции).

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«Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе», — сказали в погрануправлении.

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