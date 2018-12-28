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15:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Конец гонки разоружений

Что наступит после разрыва соглашений России и США.

Объявление властей США о скором выходе из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало одним из самых значимых международных событий уходящего года. Крах этого соглашения — а шансы на его сохранение фактически равны нулю — приведет к новой гонке вооружений и ухудшению безопасности в Европе и Азии. Если жертвой конфронтации между Москвой и Вашингтоном станет и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, систему контроля над вооружениями можно будет окончательно похоронить. Впрочем, по данным «Ъ», Белый дом предупреждал Кремль, что «все, вероятно, станет намного хуже, прежде чем оно сможет стать лучше».

Объявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о РСМД было сколь ожидаемым, столь и неожиданным. Вашингтон с 2013 года обвиняет Москву в нарушении этого соглашения, запрещающего сторонам производить и испытывать ракеты (наземного базирования) средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тыс. км), а также иметь и производить пусковые установки для них. Признаком того, что США скоро выйдут из договора, эксперты сочли включение в оборонный бюджет пункта о разработке неядерной крылатой ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а предпосылкой — назначение советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, противника любых ограничивающих США договоров.

Источник «Ъ» в МИД РФ еще летом говорил, что США ведут дело к разрыву Договора о РСМД, однако впоследствии он признал: в Москве не ожидали, что Дональд Трамп объявит о намерении выйти из соглашения так быстро.

Источник «Ъ», близкий к Госдепартаменту США, уточняет, что оповестить Кремль о планах Белого дома изначально должен был Джон Болтон, чей визит в Москву был запланирован на 21—23 октября. Однако накануне его поездки в американских СМИ со ссылкой на источники появились утечки о возможном выходе США из Договора о РСМД, а 20 октября Дональд Трамп публично подтвердил эту информацию.

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Между тем Россия, у которой есть целый набор собственных претензий к США по этому договору, надеялась, что до его разрыва все же не дойдет. В ходе июльского саммита в Хельсинки президент Владимир Путин предложил Дональду Трампу переподтвердить приверженность соглашению и активизировать консультации по стратегической стабильности, на которых в том числе обсуждалась и эта тема.

Когда же власти США объявили о намерении выйти из соглашения, некоторые эксперты в обеих столицах предположили, что России это может быть даже на руку. Еще в 2007 году тогдашний министр обороны Сергей Иванов назвал Договор о РСМД реликтом холодной войны. Он напомнил, что целый ряд окружающих Россию стран обладают наземными ракетами средней и меньшей дальности, в то время как у нее их быть не должно. «Вечно так продолжаться не может», — сказал министр. Теперь же получалось, что вина за разрыв соглашения, из которого Россия сама подумывала выйти, ляжет на США.

Однако российские официальные лица радости от решения Дональда Трампа не демонстрировали. По крайней мере, публично. По словам Владимира Путина, «возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД и неясность в их позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений». А глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» предупредил, что линия США «неизбежно ведет к дальнейшей разбалансировке архитектуры глобальной безопасности», и допустил, что «может возникнуть ситуация, когда цена ошибки или недопонимания станет роковой».

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Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Кроме того, Вашингтону во многом удалось снять с себя вину за близящийся крах договора. Изначально многие страны, в том числе союзники США по НАТО, критически отреагировали на объявление Дональда Трампа. Однако в последующие недели американцы решились на то, чего избегали ранее: они предоставили европейцам имеющиеся у них доказательства российского «нарушения». Что именно было продемонстрировано скептикам, до конца не ясно. Журнал Der Spiegel сообщил, что им, в частности, были показаны спутниковые снимки.

Между тем эксперты подчеркивают, что лишь на основании такой съемки однозначный вывод о российском «нарушении» сделать сложно. Как бы то ни было, в итоге позицию Вашингтона по Договору о РСМД поддержали все члены Североатлантического альянса. Но на этом США не остановились. Чтобы уж точно никто не смог упрекнуть их в сломе столь важного соглашения, они отсрочили свое решение о выходе на два месяца, выдвинув России ультиматум: до 2 февраля она должна уничтожить или модифицировать «ракету-нарушитель».

В России эти условия назвали шантажом: Москва настаивает на том, что ракета была испытана максимум на 480 км и никаких договоров не нарушает. При этом в демонстрации американцам спорной ракеты российская сторона не видит смысла. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «США для себя уже все решили». Москва предложила Вашингтону провести консультации по военной и дипломатической линии, но США настаивают, чтобы Россия сначала признала за собой нарушение, чего та делать не собирается. Таким образом, согласно наиболее вероятному сценарию, в феврале Вашингтон уведомит Москву о выходе из Договора о РСМД — и через шесть месяцев он перестанет существовать.

Останется Договор о СНВ. Он истекает в 2021 году, но Россия уже неоднократно предлагала США заранее договориться о его продлении еще на пять лет. Пока Вашингтон на это не идет. Джон Болтон в беседе с «Ъ» дал понять, что решение можно принять и «в последний момент».

Если же оно будет негативным, от ныне действующей системы контроля над вооружениями, по сути, не останется ничего (есть еще ряд многосторонних договоренностей, но они малоэффективны и тоже на грани краха). Впрочем, не исключено, что в итоге на смену действующим договорам придут новые договоренности. По словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту США, в ходе одной из встреч весной этого года советник Совета национальной безопасности по России Фиона Хилл сказала послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову: «Все, вероятно, станет намного хуже, прежде чем оно сможет стать лучше».

Елена Черненко

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История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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