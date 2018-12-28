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10:45 (мск), источник: Esquire

Владимир Путин подписал ряд важных законов: коротко о каждом

Среди самых значимых: закон о смягчении наказания за экстремизм в интернете, закон об отмене роуминга и об обращении с животными.

Источник: Reuters

За несколько дней до новогодних каникул президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов, громкое обсуждение которых проходило не только на законодательном уровне, но и в обществе. Коротко рассказываем о каждом из них.

Закон о частичной декриминализации статьи «за репосты»

Документ предусматривает снижение ответственности за нарушение статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Согласно новому закону, уголовная ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только после повторного нарушения. Если это сделано впервые, нарушителя ждет административная ответственность. Физическим лицам, нарушившим статью об экстремизме в первый раз, будут грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

За повторное подобное нарушение будет наступать уголовная ответственность.

Закон об отмене роуминга на территории России

Президент согласился с тем, что мобильные операторы должны установить на территории всей России одинаковые тарифы за услуги связи вне зависимости от того, в каком регионе находится абонент.

Известно, что этот закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Закон об обращении с животными

Один из самых обсуждаемых законов, который поступил на рассмотрение в Госдуму еще восемь лет назад и вызвал бурную дискуссию среди зоозащитников. Закон призван регулировать отношения человека и животных. Согласно ему, владельцы теперь несут ответственность (в том числе и уголовную) за жизнь и здоровье своих питомцев.

Закон запрещает владельцам самостоятельно умервщлять животных под каким бы то ни было предлогом: теперь, чтобы избавиться от зверя, нужно либо передать его в приют, либо другому владельцу. Также запрещается устраивать бои с участием зверей и натравливать их на других животных или людей.

Запрещается работа контактных зоопарков, а также содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Что касается диких животных, то теперь их нельзя заводить в квартирах, частных домах и даже на садовых участках.

За жестокое обращение с животными и нарушение новых введенных ограничений, гражданам может грозить до шести лет лишения свободы по статье 245 УК РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. С 1 января 2020 года вступают в силу ч. 6 статьи 13 (касается выгула потенциально опасных собак), статьи 15 (требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях, в том числе запрет контактных зоопарков), 16 (приюты для животных), 18−20 (мероприятия по отлову бездомных животных, государственный надзор и общественный контроль), 22 (конфискация диких животных).

Закон о борьбе с фиктивными браками между россиянами и иностранцами

Помимо этого, Владимир Путин также подписал закон, который препятствует иностранцам злоупотреблять правом получения разрешения на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами. Теперь, согласно закону, разрешение на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину в том же субъекте, где живет его супруга/супруг. Так, мигранты не смогут находится со своими супругами в разных регионах.

Все документы размещены на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о смягчении наказания за репосты
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09:57 (мск)© Ньюстюб
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