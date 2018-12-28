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15:05 (мск), источник: Российская газета

За вовлечение детей в несанкционированные митинги будут штрафовать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Напомним, поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который дополняется нормой о том, что «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа».

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