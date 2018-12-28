За вовлечение детей в несанкционированные митинги будут штрафовать
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
Напомним, поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который дополняется нормой о том, что «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа».