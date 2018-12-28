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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин ограничил доступ к информации о закупках вооружений

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает сроки размещения гособоронзаказа (ГОЗ) и сужает круг лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Калашников.Медиа

Законопроект был внесен правительством. Он освобождает государственного заказчика от обязанности формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок вооружения, военной и спецтехники.

Ранее законодательство о гособоронзаказе предусматривало формирование и утверждение ГОЗа, которым определяются особенности планирования закупок вооружения.

При этом в законодательстве о контрактной системе в сфере госзакупок было предусмотрено формирование и ведение планов и планов-графиков закупок.

В правительстве поясняли, что необходимость подготовки дублирующих по существу документов увеличивает сроки размещения гособоронзаказа, напоминает РИА Новости. Кроме того, это расширяет число лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения.

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