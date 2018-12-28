Путин ограничил доступ к информации о закупках вооружений

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Законопроект был внесен правительством. Он освобождает государственного заказчика от обязанности формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок вооружения, военной и спецтехники.

Ранее законодательство о гособоронзаказе предусматривало формирование и утверждение ГОЗа, которым определяются особенности планирования закупок вооружения.

При этом в законодательстве о контрактной системе в сфере госзакупок было предусмотрено формирование и ведение планов и планов-графиков закупок.