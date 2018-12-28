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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирийские войска заняли оплот курдов

Вооруженные силы Сирии вошли в город Манбидж на севере страны, ответив таким образом на просьбу курдов защитить их от Турции. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает Reuters.

Источник: Reuters

Военные подняли над населенным пунктом сирийский флаг. Как сообщается, правительственная армия «гарантирует полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям» Манбиджа, расположенного примерно в 25 километрах от границы с Турцией.

В заявлении сирийцев призывают «объединить силы ради сохранения национального суверенитета». Военные также настроены уничтожить любых захватчиков.

Ранее курдские вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG) попросили правительственные войска занять город и защитить его из-за угрозы турецкого вторжения.

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25 декабря сообщалось, что сирийские военные появились неподалеку от Манбиджа. В регион, контролируемый курдами, прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры.

Турция на этой неделе начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией. В Анкаре указывали, что хотят начать операцию против террористов на сирийской территории к востоку от реки Евфрат как можно скорее. К боевикам турецкая сторона причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Курдов традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск. В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.

Справка
США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

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