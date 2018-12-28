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13:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина ввела санкции против археологов

В новый санкционный список против россиян, опубликованный Украиной, попали не только политики и бизнесмены, но и ученые. Об этом сообщил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Zik.

Источник: РИА "Новости"

Черныш рассказал, что в списке оказались имена археологов, которые вели раскопки в Крыму. «Несмотря на сложившуюся международную практику, они проводили в рамках оккупации незаконную деятельность», — заявил министр.

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Их имена не называются публично, так как Украина не хочет с ними никаких официальных контактов. Министр надеется, что попадание в санкционный список создаст археологам отрицательный имидж, и они «выпадут из профессионального сообщества».

Кроме того, Черныш опроверг информацию о том, что украинский санкционный список был опубликован в ответ на российский. «Наоборот, россияне знали, что мы готовим санкции, и им нужно было просто продемонстрировать что-то и со своей стороны», — отметил он.

26 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц. В список попали лица, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

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