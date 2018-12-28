Москва и Лондон начнут в январе восстанавливать численность диппредставительств

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал он. — Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена».
Яковенко оценил восстановление дипмиссий как позитивный шаг во взаимодействии двух стран.
Отношения Москвы и Лондона резко ухудшились после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России, на основании чего Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.