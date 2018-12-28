Сидящей в американской тюрьме Бутиной разрешили разговаривать
Россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в США в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, смягчили условия содержания. Об этом рассказал «Интерфаксу»
Россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в США в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, смягчили условия содержания. Об этом рассказал «Интерфаксу»
«Как только что мне сообщил отец Марии, ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными, чего раньше она была лишена», — сообщил он. По его словам, Бутина сама рассказала об этом родным.
20 декабря сообщалось, что дипломаты из посольства России в США посетили россиянку в тюрьме. Тогда она все еще находилась в полной изоляции в одиночной камере.
13 декабря Бутина в суде дала признательные показания о том, что работала иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. Она пошла на сделку со следствием и признала вину по некоторым пунктам обвинения. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля 2019 года.
В российском МИД заявили, что власти США вынудили Бутину признать вину, для чего создали ей невыносимые условия в тюрьме и угрожали большим сроком.
Бутина была задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.