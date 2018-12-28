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15:27 (мск), источник: Интерфакс

В Манбидже опровергли информацию о вводе в город сирийских войск

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Правительственные силы Сирии подошли к городу Манбидж, однако не вошли в него, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на местного курдского чиновника Ильхама Ахмеда.

Ахмед отметил, что подразделения сирийской армии располагаются на границе города, но в сам город не заходили. Он добавил, что дислоцированные вблизи города войска США пока остаются на своих позициях.

При этом, по словам представителя курдов, в самом городе находятся отряды курдского ополчения.

Ранее в пятницу курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) обнародовали заявление с призывом к сирийским властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции. В том числе речь шла о городе Манбидж.

Впоследствии представители правительственных сил Сирии объявили о вводе военных подразделений в Манбидж.

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