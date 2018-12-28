Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Эстонии собралась в Москву с благодарностью
Экономист предсказал массовый взрыв недовольства в РФ в 2019 году
Что ели на Новый год дети в СССР (фото)
Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
В Японии раскупают календари с изображением Путина Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии
Лукашенко об Украине: «Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло»
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Алкоголик ли вы: проверьте себя
Названо лучшее натуральное слабительное
СМИ показали откровенные фото новой Мисс Москвы
Российский “Панцирь” уничтожил израильские ракеты
Канделаки появилась на приеме Путина с откровенным декольте
Получилось жестоко: кто начал травлю фигуристки РФ
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
15:53 (мск), источник: Вести.Ru

Хашим Тачи одобрил создание армии Косова и отгородился пошлинами от Сербии

Президент Косова Хашим Тачи подписал законы о создании косовской армии. Он заявил, что армия обеспечит косоварам лучшую перспективу для новых поколений. Тачи подчеркнул, что пакет указов он с гордостью подписал через 10 лет после провозглашения независимости.

Источник: Reuters

Создание армии Косова противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Несколько стран, ранее признавшие независимость Косова, отозвали свои признания.

Одновременно Косово расширило список товаров из Сербии, которые Приштина намерена облагать 100-процентными пошлинами. Это касается как товаров сербского производства, так и продукции мировых брендов несербского производства, сообщает «Интерфакс».

МИД России опасается, что создание армии Косова приведет к новой войне на Балканах.

Ожидается, что армия Косова будет состоять из 5 тысяч военнослужащих, а еще 3 тысячи штыков будут в резерве. Расходы на армию, согласно принятым законам, составят 98 миллионов евро в год.

21 ноября Приштина ввела стопроцентные таможенные пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Решение Приштины вызвало протесты в косовской Митровице.

Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич отметил, что решение Косова о пошлинах ошибочно, оно разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене. Отметить пошлины потребовал от Приштины и Европейский союз.

Косово начинает торговую войну на Балканах
Во время загрузки произошла ошибка.
22 ноября© Ньюстюб
 Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
Из-за промывания носа в голове больной завелись амебы, съевшие ее мозг
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Пропавший с круизного лайнера танцор оставил странное послание
Зарабатывавший 15 миллионов долларов в год футболист разорился
Мемы, флешмобы, челленджи: лучшее в Сети за 2018 год
Хинштейн вступился за министра после ее совета матерям
Маколей Калкин станет Маколеем Маколеем Калкиным Калкиным
Спорт
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами Пройти Данию помогли талант с Урала и внук Билялетдинова
Hi-Tech
Чем нас удивил 2018 год (25 фото) Танцующие роботы, высадка на Марс и огнемет для борьбы с зомби.
Авто
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да» Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что одобряет снижение бесштрафного порога за превышение скорости до 10 км/ч
Кино
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова Ведущий уверяет, что его интервью с Татьяной Брухуновой будут обсуждать все
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
Опять о корпоративах) 303
Чудеса на виражах или БМ и сын "порадовали" всех 281
Мужчины и чужие дети 257
Новость дня! 230
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь