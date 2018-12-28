Хашим Тачи одобрил создание армии Косова и отгородился пошлинами от Сербии

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Создание армии Косова противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Несколько стран, ранее признавшие независимость Косова, отозвали свои признания.

Одновременно Косово расширило список товаров из Сербии, которые Приштина намерена облагать 100-процентными пошлинами. Это касается как товаров сербского производства, так и продукции мировых брендов несербского производства, сообщает «Интерфакс».

МИД России опасается, что создание армии Косова приведет к новой войне на Балканах.

Ожидается, что армия Косова будет состоять из 5 тысяч военнослужащих, а еще 3 тысячи штыков будут в резерве. Расходы на армию, согласно принятым законам, составят 98 миллионов евро в год.

21 ноября Приштина ввела стопроцентные таможенные пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Решение Приштины вызвало протесты в косовской Митровице.