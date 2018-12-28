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16:01 (мск), источник: ТАСС

Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят ассигнования на стену

ТАСС, 28 декабря. Дональд Трамп в пятницу вновь заявил, что его администрация будет вынуждена полностью закрыть границу США с Мексикой, если демократы в Конгрессе не одобрят ассигнования на строительство стены для защиты от нелегальной миграции.

Источник: AP 2018

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы, проводящие обструкцию, не дадут нам денег для того, чтобы завершить стену, а также изменить смехотворные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна», — написал американский лидер в Twitter.

Еще в октябре Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для притока нелегальных мигрантов. Позже президент распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но угроза полностью закрыть ее осталась словами.

По сообщению прессы, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила, что не будет выполнять распоряжение о закрытии границы, так как на деле это неосуществимо.

21 декабря члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе не смогли договориться о документе, временно продлевающем финансирование федерального правительства. В результате учреждения правительства США частично приостановило свою работу.

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