Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят ассигнования на стену

Источник: AP 2018

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы, проводящие обструкцию, не дадут нам денег для того, чтобы завершить стену, а также изменить смехотворные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна», — написал американский лидер в Twitter.

Еще в октябре Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для притока нелегальных мигрантов. Позже президент распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но угроза полностью закрыть ее осталась словами.

По сообщению прессы, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила, что не будет выполнять распоряжение о закрытии границы, так как на деле это неосуществимо.